БПП и "Самопомич" раскритиковали проект бюджета-2015

Об этом сегодня было заявлено на заседании Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

В частности, лидер БПП Юрий Луценко заявил, что в документе не были отражены пункты, о которых ранее было договорено с правительством.

"В частности, далее сохраняется неподготовленная идея о введении нулевого декларирования с внесением всех нажитых состояний на банковские счета. Это неподготовленная идея, которая ранее была снята правительством, но снова появилась в розданных материалах", - сказал Луценко.

Кроме того, Луценко возмутился тем, что документ предусматривает "недопустимое ноу-хау" о том, что Кабмин не имеет ограничений во внешних заимствованиях, а также "аморальное решение об отказе индексации минимальных пенсий".

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В связи с этим лидер БПП предложил в течение сегодняшнего дня доработать проект бюджета, а потом выносить его на рассмотрение Рады. Эту позицию поддержала также фракция "Самопомич".

"Мы сегодня не голосуем ни за один закон, ни за бюджет. Предварительный анализ свидетельствует, что Кабмин не услышал наших совместных договоренностей. Мы предлагаем, чтобы сегодня документы Налогового кодекса попали во фракции и комитеты, которые рассматривались, мы определим, когда мы их рассмотрим в сессионном зале, и после этого мы определим, когда мы будем рассматривать бюджет, это будет в субботу, или в воскресенье, не имеет принципиального значения", - сказал председатель фракции Олег Березюк.