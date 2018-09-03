Порошенко: почти 90% украинцев готовы защищать родную землю с оружием в руках

По словам президента, еще несколько лет назад эта цифра достигала 20%.

89% украинцев готовы с оружием в руках защищать родную землю.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время заседания дискуссионного клуба ученического самоуправления лицея «Научная смена» в Киеве.

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"Вот представьте себе, несколько лет назад только 20% украинцев готовы были с оружием в руках защищать нашу землю. А сегодня - 89", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что 51% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, 41% - в НАТО.

Соответствующие результаты опроса обнародовали Центр "Социальный мониторинг", "Социс" и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.