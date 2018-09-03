Порошенко: почти 90% украинцев готовы защищать родную землю с оружием в руках
10:22, 03 сентября 2018Политика
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По словам президента, еще несколько лет назад эта цифра достигала 20%.
Абсолютное большинство украинцев готовы взять в руки оружие / фото Минобороны
89% украинцев готовы с оружием в руках защищать родную землю.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время заседания дискуссионного клуба ученического самоуправления лицея «Научная смена» в Киеве.
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"Вот представьте себе, несколько лет назад только 20% украинцев готовы были с оружием в руках защищать нашу землю. А сегодня - 89", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что 51% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, 41% - в НАТО.
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Соответствующие результаты опроса обнародовали Центр "Социальный мониторинг", "Социс" и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.
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