Больше половины украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, вступление в НАТО поддержал 41% - опрос

Почти 60% опрошенных граждан согласны, что сейчас происходит внешнее управление Украиной.

51% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, 41% - в НАТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие результаты опроса сегодня во время пресс-конференции обнародовали три компании - Центр "Социальный мониторинг", "Социс" и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

Так, на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум о вступлении Украины в Евросоюз, как бы Вы проголосовали?", 51,4% респондентов ответили "За вступление"; 29,4% - "Против вступления"; 9,3% - «Не участвовал/а бы"; 10% отказались от ответа.

При этом на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум о вступлении Украины в НАТО, как бы Вы проголосовали?", 41,4% опрошенных ответили "За вступление"; 36,8% - "Против вступления"; 10% - «Не участвовал/а бы" и 11,8% отказались отвечать.

Вместе с тем, 58% опрошенных согласны, что сейчас происходит внешнее управление Украиной, а 51% считают необходимым избавиться от такого внешнего управления.

Опрос проводился 21-27 июня 2018 года на всей территории страны (кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Автономной Республики Крым). Всего было опрошено 5030 респондентов в возрасте старше 18 лет в 350 различных населенных пунктах, кроме областных центров. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 1,5%. Уровень достижения - 75%. Получение информации происходило методом индивидуального интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".