За сутки потерь среди украинских военных нет – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За прошедшие сутки погибших и раненых среди украинских военных нет», - сказал он.

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Ранее сообщалось, что в течение минувших выходных в Луганской и Донецкой областях отмечен отход основной части подразделений российско-террористических войск от линии соприкосновения с украинскими войсками.

В частности, в районе н.п.Гранитное российские войска отошли на второй эшелон, «на передовой» остались две маневренные группы» боевиков, оснащенные крупнокалиберными пулеметами НСВ-12,7 «Утес» и 120-мм минометами.