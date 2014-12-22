За сутки потерь среди украинских военных нет – штаб АТО
12:59, 22 декабря 2014Политика
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За минувшие сутки потерь среди украинских военных в зоне АТО на востоке Украины нет.
Погибших и раненых среди украинских военных нет / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«За прошедшие сутки погибших и раненых среди украинских военных нет», - сказал он.
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Ранее сообщалось, что в течение минувших выходных в Луганской и Донецкой областях отмечен отход основной части подразделений российско-террористических войск от линии соприкосновения с украинскими войсками.
В частности, в районе н.п.Гранитное российские войска отошли на второй эшелон, «на передовой» остались две маневренные группы» боевиков, оснащенные крупнокалиберными пулеметами НСВ-12,7 «Утес» и 120-мм минометами.
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