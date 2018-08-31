Новоназначенная Порошенко судья Верховного суда получила от оккупантов налоговый номер РФ – журналистка

Индивидуальный налоговый номер РФ можно получить только по личному обращению в российские органы, отмечает журналистка.

Новоназначенная президентом судья Верховного суда Украины Валентина Симоненко получила налоговый номер РФ от оккупационных органов власти Севастополя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Наталья Соколенко.

«Вопрос к президенту: в чем суть судебной реформы, инициированной Вами? В том, чтобы назначить в новый Верховный Суд судью, которая имеет индивидуальный налоговый номер РФ? Этот номер можно получить только по личному обращению в органы РФ. Индивидуальный налоговый номер Валентина Симоненко получила в оккупационной налоговой РФ Севастополя!», – написала Соколенко.

Она отметила, что Общественный совет добропорядочности установил факт недекларирования Валентиной Симоненко корпоративных прав ее тогдашнего мужа и НАПК, в ходе проверки декларации, направило запросы в РФ об имуществе кандидатки на пост в новом Верховном суде и членов ее семьи.

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По ее словам, проверку е-декларации начинали делать при руководстве соответствующего подразделения НАПК ранее осужденной за коррупцию Татьяны Шкребко, чей приговор скрывали чиновники Государственной судебной администрации.

«Перечитайте еще раз вывод Общественного совета добропорядочности о несоответствии В. Симоненко критериям добропорядочности и профессиональной этики здесь. Выдохните и оцените высказывания данного кандидата на должность судьи Верховного Суда (который, придет время, должен судить оккупантов и коллаборантов) об оккупации Крыма. Журналисты на брифинге в ВРУ 29 декабря спрашивают ее: "Это правда, что ваша родная сестра осталась в оккупированном Крыму и работает на оккупационную власть в ее органах?" В. Симоненко отвечает:" Моя сестра взрослый самостоятельный человек. Мы выросли в Крыму. Но политики нас разделили и Бог их накажет."», – говорится в сообщении Соколенко.