На общем фото рядом с Порошенко заметили "серого кардинала МИД" времен Януковича

Журналист заметил, что на "семейном фото" совещания послов просто по центру оказался человек, уже не имееющий отношения ни к загранучреждениям, ни к МИД.

Президент Украины Петр Порошенко на совместном фото после совещания послов в Министерстве иностранных дел поставил в самый центр своего советника – «серого кардинала МИД» времен Януковича Руслана Демченко.

Об этом на своей странице в Facebook журналист Сергей Сидоренко. Он отметил, что присутствие Демченко у Порошенко на фото является своеобразным «знаком» для других дипломатов.

«На "семейном фото" совещания послов просто по центру оказался человек, уже не имеющий отношения ни к загранучреждениям, ни к МИД. Человек, увольнения которого из руководства МИД было одним из первых решений Кабмина после победы Революции достоинства. Зовут его Руслан Демченко», – пишет Сидоренко.

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Журналист отметил, что Демченко - это серый кардинал МИДа времен министра иностранных дел Украины в 2012-2014 гг. Леонида Кожары, который наказывал дипломатов за оппонирование "линии партии", продвигал идеи Януковича, и был «безгранично лояльным к режиму». Сидоренко уверен, что это могут подтвердить дипломаты - к примеру те, кого Демченко вызвал к себе во времена Евромайдана.

«Именно он курировал российское направление. Именно он занимался информполитикой министерства. Именно Демченко формулировал и рассылал по посольствам требования – кто и что должен говорить на внешнеполитической арене. Он лично проверял, как работают посольства для публичной компрометации Юлии Тимошенко и Юрия Луценко во время и после их заключения», – подчеркнул журналист.

По его мнению лояльные люди нужны и нынешнему президенту. «Уже в 2014 году его пригласили работать на Банковую. Тогда в АП было объяснение - мол, Демченко, при Януковиче наладил хорошие отношения с Москвой, является хорошим переговорщиком с РФ. В том числе в Минском формате. Поэтому Руслан Демченко стал советником президента (подчеркну: противозаконно, ведь он подпадал под люстрацию!) - но оставался в тени. Но это было до сих пор. Теперь одиозного дипломата вывели на свет. Мощный плевок в лицо тех дипломатов, которые в свое время, вопреки давлению системы, поддержали и поверили в Евромайдан и необратимые изменения», – добавил Сидоренко.