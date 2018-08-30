Украина готовит соглашение с НАТО о трастовом фонде по обезвреживанию взрывчатки - Минобороны

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, для разминирования территорий на Донбассе понадобится 15 лет.

Министерство обороны Украины готовит к подписанию соглашение между Кабинетом Министров Украины и НАТО о реализации проекта трастового фонда по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам.

Об этом рассказал начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комиссаров во время брифинга в пресс-центре Минобороны, сообщается на сайте министерства.

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"Вчера на заседании Правительства было принято решение о подписании этого Соглашения украинской стороной. Нам осталось подписать ее только со стороной НАТО. После подписания указанного документа у нас появится Трастовый фонд, который будет помогать уничтожать самодельные взрывные устройства и очищать нашу территорию от взрывоопасных предметов", - рассказал офицер.

Сейчас работают 8 трастовых фондов НАТО на поддержку Украины, которые используются для развития оперативных способностей и содействие общей трансформации ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в марте вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что на разминирование территорий на Донбассе может понадобиться 15 лет в том случае, если боевые действия будут завершены в скором времени.