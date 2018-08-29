Глава Николаевской ОГА на молебне в память о жертвах АТО стрелял вместе с почетным караулом (видео)

В траурном мероприятии приняли участие руководители города и области, военнослужащие.

В среду, 29 августа, у мемориала "Струны памяти" возле здания Николаевской ОГА прошел молебен в память о погибших четыре года назад в Иловайском котле украинских военнослужащих.

В траурном мероприятии приняли участие руководители города и области, военнослужащие, горожане, пишет Новости-N.

В начале перед присутствующими выступил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, который заявил, что "никогда не будет стоять в стороне от борьбы за нашу Украину".

"Давайте вспомним минутой молчания героев. Я всегда готов, как когда-то, взять в руки оружие", - сказал Савченко и направился в сторону почетного караула.

Там губернатор взял в руки в автомат и, по его команде, солдаты и он сам выстрелили вверх - это был залп в память о погибших военнослужащих.

После у мемориала состоялся молебен за погибших в зоне АТО.

Видео: Новости-N