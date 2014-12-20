Бойцы передовой должны иметь особые условия оплаты - заседание СНБО

Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНИАН.

«Ставлю четкую задачу: те, кто находится на первой линии, в условиях непосредственной опасности боевого столкновения, они должны иметь ежедневные особые условия оплаты», - подчеркнул глава государства.

Читайте такжеВ первом квартале 2015 года начнется частичная мобилизация, призванных ранее уволят в запасОн добавил, что бойцы передовой также должны быть обеспечены эффективной ротацией для восстановления боеспособности и боевых учений.

«Это должно быть учтено при определении денежного обеспечения военнослужащих», - подчеркнул президент.