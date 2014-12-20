Угроза терроризма и диверсий возросла в разы, разведка нуждается в усилении - президент

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНИАН.

«Угроза терроризма, диверсий сегодня выросла в разы, и эффективность действия Службы безопасности, МВД, расследование Генеральной прокуратуры в настоящее время являются очень важными. Серьезного усиления требует деятельность разведывательных органов. Мы вместе с новым секретарем СНБО значительно повысим эффективность деятельности разведорганов. И я просил бы, Александр Валентинович (Турчинов - УНИАН), на ближайшее заседание СНБО внести свои предложения по улучшению координации и повышению эффективности работы разведывательных органов», - отметил Порошенко.

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