Переговоры Волкера и Суркова находятся "на грани смерти" - постпред Украины в ООН Ельченко

Если встречи Волкера и Суркова не принесли результата, это означает, что что-то надо менять, считает Ельченко.

Переговоры о ситуации на Донбассе между специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником российского президента Владиславом Сурковым находятся "на грани смерти".

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает "Громадське". "Единства и прогресса там нет. А прогресс этого также зависит от трека Сурков-Волкер, который, кажется, "на грани смерти". Они с января не собирались. Решения не принимались... Если шесть-семь встреч без результата – что-то надо менять. Я не могу заглянуть в душу Суркову, но пока там не начнется реальная работа, то мало что можем мы", – сказал Ельченко.

По его словам, после принятия решения ООН на развертывание миротворческой миссии потребуется не менее полугода. Сурков и Волкер провели четыре встречи: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января 2018 года в Дубае. Переговорщики обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата.

В апреле 2018 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по линии Суркова и Волкера "фиксируется пауза". 23 августа Песков сообщил, что "идет подготовка", но пока окончательной договоренности нет. В вышедшем 27 августа интервью "Голосу Америки" Волкер отметил, что Сурков пока не подтвердил целесообразность следующей встречи.