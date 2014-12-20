Сегодня в СНБО рассмотрят ротацию мобилизованных военных

Сегодня состоится заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщил 17 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов, на ближайшем заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о поэтапном возвращении военнослужащих, которые были мобилизованы в этом году в ряды Вооруженных сил и Национальной гвардии.

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“Военнослужащих будут увольнять со службы в том порядке, в котором они были мобилизованы, чтобы наша обороноспособность не ставилась под сомнение, нам не обойтись без нескольких этапов мобилизации”, - сказал Турчинов, отметив, что таким образом, кроме того, что будет обновлен состав ВСУ, будет получен крепкий военный стотысячный резерв.