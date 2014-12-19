В АП заявили, что Украина пока не готова к внедрению суда присяжных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов на брифинге в Киеве

«Относительно суда присяжных - законопроект (об обеспечении права на справедливый суд - УНИАН) предусматривает введение суда присяжных, но этот институт должен вводиться постепенно. Ввести суд присяжных с 1 января 2015 года Украина не готова ни с технической, ни с психологической точки зрения», - сказал он.

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«Кроме того, - отметил Филатов, - это финансовый вопрос, который требует решения, и в достаточно тяжелой экономической ситуации, в которой находится Украина, необходимо очень взвешенно подходить к вопросам, которые требуют дополнительных расходов из госбюджета».