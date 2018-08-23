Выстраданная свобода имеет горький привкус: Климкин отреагировал на гибель пяти бойцов на Донбассе

"В канун 27-й годовщины украинской независимости на донбасском фронте погибло пятеро наших воинов", - написал Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина победит врага, а павших воинов не забудет. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

Есть праздники - просто святая. А есть праздники, которые имеют свою особую цену. Сегодня, в канун 27-й годовщины украинской независимости, на донбасском фронте погибло пять наших воинов. Выстраданная свобода имеет горький привкус. Не забудем, победим! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 23, 2018

"Есть праздники - просто праздники. А есть праздники, которые имеют свою особую цену. Сегодня, в канун 27-й годовщины украинской независимости, на донбасском фронте погибло пятеро наших воинов. Выстраданная свобода имеет горький привкус. Не забудем, победим!" - написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня во время боев на Донбассе погибли пятеро военнослужащих, семеро получили ранения. В то же время в ходе боевых действий уничтожено 12 российских оккупантов, еще 17 - ранены.