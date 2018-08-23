За сутки на Донбассе в ходе боевых действий уничтожены 12 оккупантов, еще 17 ранены

За сутки на Донбассе в ходе боевых действий уничтожено 12 боевиков российских оккупационных войск, еще 17 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00, опубликованной на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, четыре обстрела произошли с применением артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.

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В частности, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Зализное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Гнутово, Лебединское.

В ходе обстрелов в районах Крымского и Новотошковского враг применил против военнослужащих Объединенных сил 122-мм артиллерию и минометы.

"Всего в результате боевых действий погибли пять защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В результате ведения ответного огня 12 оккупантов было уничтожено, 17 - ранено (4-я мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса - 8 уничтожено, 11 - ранено, 1-я мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса - 2 уничтожено, 4 - ранено, 9-го ошмсп мп (отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты) - 2 уничтожено, 2 - ранено)", - сообщили в штабе.

"Военные части резерва и артиллерия готовы к отражению атак противника и ведению боевых действий", - заверили в штабе.

В то же время отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.