Эксперт рассказал, как вероятый перенос даты президентских выборов может повлиять на Порошенко

По мнению эксперта, перенос даты выборов не является принципиальным в вопросе определения победителя выборов.

Перенос даты президентских выборов в 2019 году может негативно повлиять на действующего президента Петра Порошенко.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Читайте такжеЭксперт объяснил, что может стать причиной переноса президентских выборов

«С точки зрения политической, я скажу откровенно, затягивание даты выборов президента, на мой взгляд, не имеет особого значения, и еще неизвестно, как может сработать. Оно может, скажем так, сработать против действующего президента, поскольку вызовет критику и в парламенте, и в обществе, разные подозрения и тому подобное. И с этой точки зрения, оно может навредить больше», - считает эксперт.

При этом Фесенко отмечает, что перенос даты выборов не является принципиальным в вопросе определения победителя.

«Я не знаю, что в этом представлении может быть, но, когда проводить первый тур выборов - в конце апреля или в конце мая, на мой взгляд, это не очень принципиально, с точки зрения, например, определения ситуации...", - сообщил Фесенко.

Читайте такжеПолитолог назвал причины "неубедительности" информации о перенесет даты выборов президента

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что в Конституционный суд готовится представление относительно переноса даты выборов президента Украины.

Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Порядок выборов президента определяется соответствующими статьями действующей Конституции Украины, а также законом Украины «О выборах президента Украины».

Предыдущие выборы президента Украины изначально были запланированы как очередные на 2015 год, но назначены на более ранний срок в связи с отстранением Верховной Радой Виктора Януковича с поста президента 22 февраля 2014 года. Таким образом, внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года.

Нынешний президент Петр Порошенко принес присягу 7 июня 2014 года.