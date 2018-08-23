Нардеп сообщил о подготовке переноса выборов президента в Украине

Соответствующее представление, скорее всего, передадут депутаты, близкие к БПП. Поводом для представления стало то, что предыдущие президентские выборы проходили в мае 2014 года, а не в марте, как прописано в Конституции.

В Конституционный суд готовится представление о переносе даты выборов президента Украины.

Об этом на своей странице в Facebook заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец ("Народный фронт").

"По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины", - написал он.

Емец не уточнил, кто именно готовит такое представление и на какую дату инициаторы хотят перенести дату выборов.

В то же время источники ТСН.uа сообщили, что соответствующее представление, скорее всего, передадут депутаты, близкие к БПП. Поводом для представления стало то, что предыдущие президентские выборы проходили в мае 2014 года, а не в марте, как прописано в Конституции.

Читайте такжеПереселенцы не могут участвовать в местных выборах - Верховный суд

В Конституции отмечается, что очередные президентские выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. Формально, пятый год полномочий Порошенко начинается 25 мая 2019 года. В то же время предварительно все ожидали, что выборы пройдут в последнее воскресенье марта 2019 года, то есть 31 марта.

По мнению источника ТСН.uа целью переноса выборов является не увеличение срока президента Петра Порошенко, а уменьшение времени для нового президента работать со старым составом парламента и изменения законодательства, например, относительно проведения парламентских выборов.

"Так, у нового президента останется не 6 месяцев, а три месяца на изменения избирательного законодательства, отмену мажоритарных округов. Таким образом удастся сохранить мажоритарную систему, потому что уже сейчас некоторые депутаты проводят работу по округам", - говорит источник.

Как известно, следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Порядок выборов президента определяется соответствующими статьями действующей Конституции Украины, а также законом Украины «О выборах президента Украины».

Предыдущие выборы президента Украины изначально были запланированы как очередные на 2015 год, но назначены на более ранний срок в связи с отстранением Верховной Радой Виктора Януковича с поста президента 22 февраля 2014 года. Таким образом, внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года.