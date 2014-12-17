Порошенко не пригласили на саммит в Брюсселе – СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в структурах Евросоюза и в администрации президента.

"До последнего момента визит планировался, шла подготовка, но в итоге - отменили", - сообщил один из собеседников. Саммит ЕС состоится 18-19 декабря, на эти даты предварительно был запланирован визит Порошенко в Брюссель.

Основанием для отмены визита стал тот факт, что на имя украинского президента так и не поступило приглашение к участию в заседании Европейского совета (саммита ЕС).

Читайте такжеМогерини: украинская власть должна обеспечить нормальную жизнь для всех граждан"Против выступил Дональд Туск, новый президент Европейского совета. Он уверяет, что такой визит не ко времени, что лучше не ехать", - заявил источник.

Как известно, экс-премьер Польши Туск возглавил Европейский совет с 1 декабря 2014 года, нынешний саммит будет первым под его председательством.