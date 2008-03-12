Черновецкий считает, что Тимошенко уйдет раньше, чем он

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверят, что столичная городская государственная администрация под его руководством проработает дольше, чем правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева сказал сегодня пресс-конференции.

«Уверяю вас, что мое правительство – в Москве администрация называется правительством – проработает больше, чем тот Кабинет министров, который возглавляет Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Я буду думать о том, чтоб коллегиально мы с моей командой обратились к Президенту с тем, чтоб отправить правительство в отставку, поскольку оно действует не в интересах Украины», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На просьбу журналистов уточнить, значит ли это, что он будет инициировать отставку премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил, что имел в виду только то, что его команда «зафиксирует проблему дальнейшего пребывания ТИМОШЕНКО у власти нашего государства, потому что она совершает поступки, которые вредят населению Украины».

Он также высказал мнение, что на сегодняшний день Ю.ТИМОШЕНКО сама готовится уйти в отставку. «Она готовится сама уйти в отставку, скорее всего, хлопнув дверью и сказав простым людям, что вот я это сделала, а другие не могут. А они ничего и не смогут, кто бы ни пришел, потому что казна государства пуста», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО исчерпала все денежные ресурсы страны на развитие и помощь простым людям.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что не воспринимает серьезно заявлений Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, все ее действия – «это пиар и борьба за будущее президентское кресло, а также за парламент, который будет досрочно или в сроки сформирован заново».

«Во всяком случае, борьба за власть, звериная борьба, больше ничего», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также заявил журналистам, что не будет общаться с Кабмином и отчитываться перед ним до тех пор, пока правительство «не будет относиться к киевлянам по-человечески».

На сегодняшний день, отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, он ни разу не обсуждал с премьер-министром важные проблемы Киева. По его словам, с правительством ведут безрезультатные переговоры его заместители.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

В то же время правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос, касающийся решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.