Бывшего топ-менеджера "Укргаздобычи" Тамразова задержали по делу о преступной организации, связанной с Януковичем

Адвокат сообщил, что на этот раз бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова задержали в рамках расследования уголовного производства, связанного с деятельностью преступной организации во главе с бывшим президентом Виктором Януковичем.

Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины во второй раз задержали бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова.

Как сообщил адвокат Тамразова Николай Ореховский, формально его клиента задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Задержали работники Генеральной прокуратуры с помощью спецподразделения "Альфа" Службы безопасности. Задержали незаконно, без судебного решения, которое давало бы разрешение на такое задержание. Оснований, предусмотренных статьей 208 УПК, чтобы задержать лицо без решения суда, не было", - заявил адвокат.

По его словам, задержание произошло в рамках расследования другого уголовного производства, в отличие от предыдущего задержания 9 августа 2018 года.

"Здесь Тамразова приплетают к преступной организации во главе с Януковичем", - сказал Ореховский.

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"Это совсем другое производство, но оно все связано... Там - прокурор Кулик свидетель, здесь прокурор Кулик - работник департамента, прокуроры которого, скажем так, осуществляют надзор за досудебным расследованием", - сказал адвокат.

При этом Ореховский отметил, что с обыском к Тамразову правоохранители пришли в 8.20, а вывезли его из квартиры в 11.15.

По его словам, пока неизвестно, куда доставят его подзащитного.

Ореховский сказал, что правоохранители намерены передать Тамразову сообщение о подозрении, и предположил, что будут готовить ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 9 августа правоохранители задержали Тамразова при попытке передать 100 тыс. долл. взятки (от ранее оговоренных 200 тыс. долл.) заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ за то, чтобы прокурор не ходатайствовал об аресте газа.

По факту предложения неправомерной выгоды работнику правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 УК Украины.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что Тамразова задержали при попытке дать взятку за содействие в снятии ареста с имущества по уголовному производству, связанному с деятельностью преступной организации Януковича.

10 августа Печерский райсуд Киева избрал Тамразову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн. Подозреваемый должен был находиться под стражей до 7 ноября.

13 августа Тамразов покинул Лукьяновское СИЗО после внесения за него залога.