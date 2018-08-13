Экс-топ-менеджер "Укргаздобычи" вышел из СИЗО под залог в 3 миллиона гривень

Адвокаты написали заявление в полицию за незаконное, по их мнению, содержание Тамразова в следственном изоляторе.

Сегодня бывший первый заместитель председателя правления «Укргаздобыча» Алексей Тамразов покинул территорию Лукьяновского СИЗО после того, как за него внесли залог.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Николай Ореховский.

Как уточнил адвокат, залог в 3 миллиона гривен внесли за Тамразова его друзья.

При этом Ореховский отметил, что считает содержание подзащитного в СИЗО незаконным.

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«Его в СИЗО держали незаконно, потому что, согласно Конституции Украины, лицо не может быть лишено или ограничено свободы иначе как по мотивированному решению суда. Мотивированное решение суда должно состоять, в частности, из мотивировочной части, где изложены судом причины, мотивы ограничения свободы человека. Зато Тамразову и защитникам была вручена только резолютивная часть постановления, которым к нему применен такая мера пресечения как содержание под стражей», - сказал он.

Ореховский добавил, что защита уже обжаловал в Апелляционный суд Киева постановление Печерского районного суда города Киева о применении к Тамразову меры пресечения в виде содержания под стражей, но дата судебного заседания еще не известна.

Также адвокат сообщил, что вчера, 12 августа, в полицию было подано заявление о факте совершения служащими Лукьяновского СИЗО преступления из-за незаконного, как он считает, содержание Тамразова в СИЗО. «Вчера адвокаты и друзья, и другие неравнодушные люди, которые поддерживают Алексея Тамразова, собирались у следственного изолятора. К нам вышел уполномоченный помощник начальника учреждения. Его фамилия Лукьянец. Мы довели до его сведения, что под его ответственностью сейчас незаконно содержится в следственном изоляторе Тамразов без мотивированного решения суда. Поскольку они отказались выполнить требование о немедленном освобождении из-под стражи Тамразова, была вызвана следственная группа, и мы составили заявление о преступлении (совершенное должностными лицами СИЗО - УНИАН), а именно - заведомо незаконное содержание под стражей», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа правоохранители уличили бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова в попытке передать 100 тыс. долл. взятки (от ранее оговоренных 200 тыс. долл.) заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. «Деньги были предназначены для якобы несовершения прокурором действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения в интересах дающего взятку. Речь идет о повторном обращении в уголовном производстве по ходатайству об аресте природного газа», - заявили в ГПУ.

По факту предложения неправомерной выгоды работнику правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 УК Украины.

В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что Тамразова задержали при попытке дать взятку за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

10 августа Печерский райсуд Киева избрал Тамразову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен. Подозреваемый должен был находиться под стражей до 7 ноября.