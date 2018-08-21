Порошенко на встрече с Трампом поднял вопрос освобождения Россией Сенцова - посол
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом США Дональдом Трампом 12 июля в Брюсселе поднимал вопрос освобождения Россией незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Украины в США Валерий Чалый сообщил на пресс-конференции на тему: «Украина-США: Почему можем говорить о новом уровне партнерства».
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Как заявил Чалый, сегодня в ситуации с Сенцовым, который голодает с 14 мая, «критический момент».
«Поддержка есть, и Соединенные Штаты постоянно ее осуществляют. Я могу вам приоткрыть немного занавес дипломатической кухни. Президент Украины прямо задавал этот вопрос в Брюсселе президенту Соединенных Штатов», - сказал Чалый.
«Президент Украины Петр Порошенко прямо задавал этот вопрос в разговоре с руководителем внешней политики США Государственного департамента Майком Помпео», - добавил посол.
«Позиция США очень четкая», - отметил Чалый.
Как сообщал УНИАН, незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже в течение 100 дней.