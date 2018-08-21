Пресс-конференция компании Seetarget на тему "Выборы 2019: Электоральные рейтинги и потенциал кандидатов на пост Президента Украины"

27 августа (понедельник) 2018 года в 11:00 состоится пресс-конференция исследовательской компании Seetarget на тему «Выборы 2019: Электоральные рейтинги и потенциал кандидатов на пост Президента Украины».

На пресс-конференции будут представлены результаты социологического исследования, проведенного в августе 2018-го года об актуальных вопросах избирательной кампании на пост президента Украины.

Ключевые вопросы:

Главные риски и угрозы для кандидатов. Смогут ли лидеры и партии удержать позиции? Потенциал политиков и нераскрытые электоральные резервы. Зависят ли рейтинги нынешних лидеров от возможных ситуативных союзов? Влияние международных событий на ход избирательной кампании.

Участники пресс-конференции:

Алексей Боровский, Ph.D, директор компании Seetarget

Джейсон Джей Смарт, американский политтехнолог и политический эксперт

Владимир Фесенко, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»

Валентин Гладких, политический эксперт Аналитической группы "Левиафан"

Место проведения – Информационное агентство «Интерфакс-Украина», ул. Рейтерская, 8/5А

Аккредитация: Оксана Москаленко +38(063)528-76-49, +38(068)785-64-07

Официальный сайт Seetargeet: http://seetarget.com.ua/

Email: office@seetarget.com.ua

Справка: Компания Seetarget объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов.

Основные инструменты компании: проведение социологических исследований, экзитполов, интернет-опросов, глубинный анализ данных (дата-майнинг), работа с фокус-группами, сплит-тестирование, колл-центр, микротаргетинг.

Компания имеет собственные программные продукты, используемые в аналитических исследованиях:

Poll Seetarget (количественные социологические исследования с моментальным выводом результатов и анализа данных онлайн);

Voters Seetarget (система параллельного подсчета голосов/явки и социальных параметров избирателей).