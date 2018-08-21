Пресс-конференция компании Seetarget на тему "Выборы 2019: Электоральные рейтинги и потенциал кандидатов на пост Президента Украины"
27 августа (понедельник) 2018 года в 11:00 состоится пресс-конференция исследовательской компании Seetarget на тему «Выборы 2019: Электоральные рейтинги и потенциал кандидатов на пост Президента Украины».
На пресс-конференции будут представлены результаты социологического исследования, проведенного в августе 2018-го года об актуальных вопросах избирательной кампании на пост президента Украины.
Ключевые вопросы:
- Главные риски и угрозы для кандидатов.
- Смогут ли лидеры и партии удержать позиции?
- Потенциал политиков и нераскрытые электоральные резервы.
- Зависят ли рейтинги нынешних лидеров от возможных ситуативных союзов?
- Влияние международных событий на ход избирательной кампании.
Участники пресс-конференции:
- Алексей Боровский, Ph.D, директор компании Seetarget
- Джейсон Джей Смарт, американский политтехнолог и политический эксперт
- Владимир Фесенко, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»
- Валентин Гладких, политический эксперт Аналитической группы "Левиафан"
Место проведения – Информационное агентство «Интерфакс-Украина», ул. Рейтерская, 8/5А
Аккредитация: Оксана Москаленко +38(063)528-76-49, +38(068)785-64-07
Официальный сайт Seetargeet: http://seetarget.com.ua/
Email: office@seetarget.com.ua
Справка: Компания Seetarget объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов.
Основные инструменты компании: проведение социологических исследований, экзитполов, интернет-опросов, глубинный анализ данных (дата-майнинг), работа с фокус-группами, сплит-тестирование, колл-центр, микротаргетинг.
Компания имеет собственные программные продукты, используемые в аналитических исследованиях:
Poll Seetarget (количественные социологические исследования с моментальным выводом результатов и анализа данных онлайн);
Voters Seetarget (система параллельного подсчета голосов/явки и социальных параметров избирателей).