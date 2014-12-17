Падение реальных доходов украинцев в 2015 году составит 15% - эксперт

Такой прогноз высказал руководитель проектов Лиги финансового развития Андрей Блинов во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад» , инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Один из самых плохих показателей 2015 года – падение реальных доходов граждан, которое составит около 15%», - отметил эксперт.

Также Блинов предположил, что темп инфляции в 2015 году будет оставаться высоким.

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«Инфляция будет сохраняться высокой, минимум 20%», - сказал он.

По мнению экономиста, одним из основных вызовов для правительства Украины в новом году станет необходимость проведения стимулирующей экономику политики, которая, предусматривая уменьшение фискального давления на бизнес и создание рабочих мест в государственном секторе при ограниченных финансовых ресурсах.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре по сравнению с октябрем 2014 года замедлилась до 1,9% с 2,4%, зафиксированных в октябре по сравнению с сентябрем, с начала года инфляция ускорилась до 21,2%.