Уже 22 осужденных в Украине россиянина просят Путина обменять их на украинских политзаключенных - Денисова

Все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в Администрацию президента Российской Федерации.

Уже 22 осужденных в Украине россиянина просят президента Российской Федерации Владимира Путина обменять их на украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают под стражей в России.

Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Уже 22 заключенных российских гражданина написали заявления с просьбой к президенту РФ на обмен», - заявила Людмила Денисова.

Граждане РФ просят вернуть их на территорию России путем обмена их на украинских политзаключенных.

Заявления от россиян поступали 14-16 августа.

В частности, во вторник, 14 августа, во время мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО украинский омбудсмен встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявления на имя российского президента об обмене. Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

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Также в ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы другие задержанные граждане РФ подали свои заявления. Так, в среду, 15 августа, омбудсмен получила заявления от Вячеслава Высоцкого (ГУ «Черкасская исправительная колония № 62»), Валерия Иванова и Александра Валехидиса (ГУ «Дрогобычская исправительная колония «40»), Владислава Гречина (ГУ «Одесское учреждение исполнения наказаний №21»), Виктора Агеева (ГУ «Роменская исправительная колония №56»), Олега Доронина (ГУ «Городищенская исправительная колония №96»), Дениса Сидорова и Евгения Шаталова (ГУ «Житомирское учреждение исполнения наказаний №8»).

Кроме того, заявления продолжали поступать и сегодня. Представители уполномоченного получили заявления к российскому президенту еще от Руслана Гаджиева, Игоря Кимаковского, (ГУ «Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)»), Евгения Мефедова (ГУ «Николаевский следственный изолятор»).

Из Мариупольского СИЗО были получены заявления от пяти заключенных - Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4") и Муратом Джимиевым (ГУ "Киевский следственный изолятор")

Позже было получено письмо и от Валерия Гратова (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4").

В связи с этим сказано, что все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в Администрацию президента Российской Федерации.

Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки. До сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Бориса Грызлова и уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании 21-22 августа передаст представителям России просьбу осужденных в Украине россиян обменять их на украинцев, которых незаконно держат в российских тюрьмах.

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с иском к Российской Федерации с требованием обязать РФ освободить 71 украинца, незаконно удерживаемого на территории России и в оккупированном Крыму.