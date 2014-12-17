Президент Польши утвердил ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Варшавы, этот документ подписан в присутствии президента Украины Петра Порошенко, который сегодня начал свой первый государственный визит в Польшу.

Представители делегаций также подписали 4 документа: два протокола, которые касаются зоны малого пограничного движения между Польшей и Украиной и обучение украинцев в Европейском колледже в Натолине, а также два меморандума - о поддержке Польшей реформы местного самоуправления в Украине и адаптацию украинской инфраструктуры к стандартам ЕС.

В Посольстве Украины в Польше сообщили, что изменения к соглашению о малом приграничном движении расширяют возможность его использования украинскими гражданами.

Читайте такжеВо время визита Порошенко в Польшу будут подписаны 5 документов"Главными изменениями, которые внедряются протоколом, является расширение перечня административно-территориальных единиц с украинской стороны на 4 населенных пункта, увеличение непрерывного пребывания граждан сторон в приграничной зоне другого государства до 90 дней каждый раз с даты пересечения границы, а также отмена оплат за выдачу второго и следующего разрешений", - отметили в дипломатическом представительстве.

Подписан протокол к соглашению о обучение украинцев в Европейском колледже в Натолине меняет порядок отбора кандидатов к обучению в этом заведении и предполагает создание специальной конкурсной комиссии с участием представителей МИД обеих государств и высших учебных заведений.

Меморандум о поддержке Польшей реформы местного самоуправления предусматривает предоставление польской стороной консультаций украинской власти при подготовке законопроектов в этой сфере, а также обучение в сфере укрепления гражданского общества.

Меморандум, который подписали представители министерств инфраструктуры обоих государств, определяет формы и методы сотрудничества для приведения украинской инфраструктуры к стандартам Европейского Союза.

Читайте такжеХорватия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС"В частности, документом определяются такие направления двустороннего сотрудничества: развитие и модернизация инфраструктуры Украины, адаптация украинского законодательства в сфере развития инфраструктуры в соответствии с нормами ЕС, внедрение эффективных финансовых механизмов эффективных инвестиционных и инновационных мероприятий с учетом польского опыта", - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня начал двухдневный государственный визит в Польшу.