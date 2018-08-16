Минкульт добавил скандального писателя-террориста Прилепина в "черный список"

Кроме него в список добавили еще три человека - двух российских писателей и историка.

Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, добавив туда скандального российского писателя Захара Прилепина, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Соответствующие данные содержатся на сайте министерства в обновленном 15 августа перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" внесены изменения в закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, особенно если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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Этот перечень составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Во исполнение требований закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" СБУ предоставила Минкульту список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В этом списке в настоящее время 138 человек.

При этом в списке 4 человека находятся с 15 августа. Это писатели Лев Вершинин (родился в Одессе), Захар (Евгений) Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад (русские писатели).

"По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений о расширении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, ранее воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".