Менее половины опрошенных переселенцев намерены голосовать на выборах 2019 года

24% опрошенных сообщили, что не верят в выборы или не доверяют власти, а 16% указали, что не знают, как голосовать в месте перемещения.

Менее половины опрошенных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), 41% намерены участвовать в очередных президентских и парламентских выборах 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленном исследовании Международной организации по миграции в Украине и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В частности, у респондентов спросили о намерениях голосовать на выборах в 2019 году.

Так, 41% опрошенных ВПЛ ответили «да», тогда как 33% - «нет», еще 24% не определились. Также у 2% нет ответа на этот вопрос.

Вместе с тем, самой распространенной причиной, по которой переселенцы не намерены голосовать на предстоящих президентских и парламентских выборах, является убеждение в том, что они, как внутренне перемещенные лица не имеют права голосовать на выборах (31%). Кроме того, 24% сообщили, что не верят в выборы либо не доверяют власти, а 16% отметили, что не знают, как голосовать в месте перемещения.

Другими упоминаемыми причинами были отсутствие заинтересованности в участии в выборах (11%), отсутствие кандидатов, за которых можно было бы проголосовать (9%), религиозные соображения (2%), нехватка времени (1%) и «другие» причины (1%), еще 5% не ответили на вопрос.

В то же время, их спросили о намерениях голосовать на следующих местных выборах по нынешнему месту жительства, если бы была такая возможность. 58% ответили, что проголосовали бы на следующих местных выборах, если бы была такая возможность, 22% не голосовали бы, 19% не знают и e 1% нет ответа.

Кроме того, более половины переселенцев (60%) не знали, как голосовать на их нынешнем месте жительства, тогда как 38% сообщили, что знакомы с процедурой голосования, 2% респондентов не ответили на этот вопрос.

Во время исследования в апреле-мае были проведены личные и телефонные интервью. В рамках личных интервью опрошены 2406 переселенцев, а в рамках телефонных - 4 006. Личные интервью проведены в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурирована пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ.

Среди опрошенных по телефону 3246 интервью были проведены с переселенцами, которые проживают на контролируемой правительством Украины территории и 760 интервью - с переселенцами, которые вернулись на неподконтрольную территорию.

Выборка была создана на основе базы данных регистрации ВПЛ, которая ведется Министерством социальной политики Украины.

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