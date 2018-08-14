У Путина ответили матери Сенцова на просьбу помиловать сына

Сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

Для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Об этом говорится в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ, текст документа публикует Громадське.

В администрации Путина заявили, что просьбу матери Олега Людмилы Сенцовой направили временно исполняющмуо обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

"Вместе с тем поясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации,...процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится в тексте ответа.

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Также в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

В комментарии "Громадському" сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

"Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать просьбу о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (о помиловании – ред.) не сработала", - сказала Каплан.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова ФСБ РФ в Крыму задержала весной 2014 года, в августе 2015 год года приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он отбывает заключение в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Это ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Путину.