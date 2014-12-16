Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел вблизи Донецкого аэропорта

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в районе Донецкого аэропорта. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Украинская правда.

Согласно сообщению, обстрел велся по грузовиках, в которых в рамках ротации перевозили украинских военных.

Инцидент произошел 15 декабря, когда СММ наблюдала за ротацией служащих украинской армии в аэропорту Донецка.

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"Миссия заметила два грузовика с 36 украинскими военными и еще один грузовик, перевозивший еду, воду и расходные материалы. За рулем грузовиков, согласно договоренностям, были представители "Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Они отвезли украинских военных в южную часть терминала аэропорта, где передали грузовики и военных украинской стороне. Водители украинской армии грузовика отвезли в северном направлении к своим позициям в аэропорту.

Примерно в 16:50, те же три украинские военные транспортные средства были замечены Специальной миссией ОБСЕ, когда двигались в сторону припаркованных автомобилей СММ.

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"Как только три грузовика под управлением украинских военных повернули на юг и подъехали к позициям представителей СММ и транспорта "ДНР", украинские военные грузовики попали под автоматный огонь из винтовки, который велся с западной стороны. Огонь по грузовикам с украинскими военными продолжился, когда они проехали патруль ОБСЕ и машины "ДНР", - сказано в отчете миссии.

Ни среди военных, ни среди "ДНР" и ОБСЕ никто не пострадал.