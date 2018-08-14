В конкурсе на должности в Госбюро расследований определили 180 победителей

В конкурсе приняли участие 1646 кандидатов. Согласно информации, после конкурса 26 должностей следователей еще остаются вакантными.

В конкурсе на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований победили 180 кандидатов.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

«Определены 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований: 126 следователей и 54 государственных служащих (главные и ведущие специалисты). 39 должностей остались вакантными - на них будет объявлен повторный конкурс», - говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие 1646 кандидатов, подавших более 5 тысяч пакетов документов на различные должности. «Кандидаты сдали квалификационной экзамен (тестирование на знание законодательства и собеседование). Преодолевшие проходной балл были допущены к следующим этапам конкурса: психофизиологическому исследованию с применением полиграфа и собеседованию. Собеседование прошел 441 кандидат на должности следователей, 356 - на должности государственных служащих», - сообщили в ГБР.

Согласно информации, после конкурса 26 должностей следователей еще остаются вакантными.

«По результатам конкурса обеспечены кадрами три управления досудебного расследования центрального аппарата ГБР. Конкурс был объявлен на 152 должности следователей, избраны - 126 победителей, 26 должностей остались вакантными. Из шести должностей специалистов следственных управлений избран один победитель конкурса», - сообщили в Госбюро.

Так, в первое управление (по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции) был объявлен конкурс на 57 должностей, а избраны - 48 человек. Во второе (по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) объявляли конкурс на 57 должностей, а избрали - 47 человек. В третье (по расследованию военных преступлений) заполнена 31 из 38 вакансий.

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При этом в ведомстве уточнили, что в конкурсе на 102 должности следователей ГБР приняли участие кандидаты, которые уже работают следователями в других правоохранительных органах. «Среди них избраны 80 победителей. Для кандидатов, которые не работали следователями в течение последнего года, состоялся конкурс на 50 должностей. Среди них избраны 46 победителей», - отметили в ГБР.

В общей сложности, в центральном и семи территориальных управлениях ГБР предусмотрено 383 должности следователей (152 должности - в центральном аппарате, 231 - в территориальных органах).

«В соответствии с установленным законом квотами, 48,6% следователей ГБР избираются из тех, кто работает на должностях следователей в правоохранительных органах, 51,4% - не работает в должности следователя. При этом квоты для центрального аппарата и территориальных органов отличаются - в территориальных управлениях для 64% следователей не требуется стаж работы вообще, 36% - это действующие следователи в правоохранительных органах. В то же время, в центральном аппарате - 33% не должны работать на должностях следователей в течение последнего года, а 67% - это действующие следователи», - пояснили в Госбюро.

Как сообщал УНИАН, директор Государственного бюро расследований Роман Труба неоднократно заявлял, что ГБР заработает в сентябре этого года.