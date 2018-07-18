Завершился конкурс на руководящие должности в ГБР – названы 27 победителей

Решение о назначении на должности будет принимать директор Бюро Роман Труба после проведения в отношении победителей проверки.

Внешняя комиссия завершила конкурс на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований, отобрав 27 кандидатов.

Согласно записи прямой трансляции заседания внешней комиссии, размещенной на официальной странице Youtube-канала Кабинета министров Украины, на должности руководителей территориальных управлений были предложены следующие кандидаты:

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1. Директор территориального управления ГБР в Киеве – Руслан Марчук.

2. Директор территориального управления в Бюро Краматорске - Артем Матвеев.

3. Директор теруправления в Львове - Николай Друзюк.

4. Директор территориального управления в Мелитополе - Денис Керман.

5. Директор территориального управления в Николаеве – Олег Денега.

6. Директор территориального управления ГБР в Полтаве – Владимир Тимошко.

7. Директор территориального управления в Хмельницком - Сергей Палатов.

8. Руководитель первого управления организации досудебных расследований – Евгений Шевцов.

9. Руководитель второго управления организации досудебных расследований – Александр Тур.

10. Руководитель третьего управления организации досудебных расследований – Артем Бугаец.

11. Руководитель управления информационно-аналитической разведки - Роман Белоус.

12. Руководитель управления оперативных разработок - Владимир Криволапов.

13. Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований – Сергей Житник.

14. Руководитель управления внутреннего контроля - Богдан Чобиток.

15. Руководитель управления обеспечения деятельности - Василий Титарчук.

16. Руководитель управления кадровой работы и государственной службы –Виталий Француз.

17. Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций - Андрей Багров.

18. Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий - Александр Яковлев.

19. Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер – Денис Луцик.

20. Руководитель управления правового обеспечения – Оксана Пащенко.

21. Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации - Алла Костюкова.

22. Руководитель управления специального назначения - Андрей Калашник.

23. Начальник отдела внутреннего аудита - Петр Божевский.

24. Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения – Александр Коваль.

25. Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ - Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

26. Главный специалист отдела проведения проверок с применением полиграфа управлением внутреннего контроля – Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, в Бюро приветствовали завершение конкурса. Решение о назначении на должности будет принимать директор ведомства Роман Труба после проведения проверки в отношении победителей.

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«Речь идет о специальной проверке государственными органами власти. Также ожидаем информацию о победителях от Совета общественного контроля и экспертов от профильных организаций», - отметил он.

Труба напомнил, что ГБР не задействовано в конкурсном отборе на эти должности, но он как директор несет «ответственность всех работников, тем более, если это - руководители направлений».

При этом руководитель ведомства отметил, что в течение конкурса неоднократно появлялись заявления общественных организаций о недобропорядочности тех или иных кандидатов.

«Мы внимательно следили за конкурсным отбором, но не имели полномочий вмешиваться, проверять информацию. Эта возможность была у внешней комиссии при собеседованиях. С завершением конкурса ГБР имеет право проверить каждого победителя, более того - это наша обязанность», - сказал он.

Также Труба подчеркнул, что это не означает, что в ГБР единодушно соглашаются с чьими-то выводами.

«Сегодня любую информацию можно разместить в Интернете, и она может не иметь под собой основания. Но это означает, что мы не имеем права проигнорировать имеющуюся информацию и не проверить её. Тем более, когда речь идет о руководителях направлений, которые, к тому же будут получать достойную зарплату», - пояснил он.

По его словам, он обратился к внешней комиссии с просьбой объявить вторую волну конкурса на 44 руководящих должности, поскольку Верховная Рада до закрытия сессии так и не приняла во втором чтении законопроект, который передает полномочия проводить конкурсы на эти должности внутренним комиссиям Бюро.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о Государственном бюро расследований 12 ноября 2015 года. На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро и военных преступлений.

Согласно действующему законодательству, внутренние комиссии ГБР проводят конкурсы на неруководящие должности. В то же время конкурс на должности руководителей управлений, отделов, секторов, всех работников управления внутреннего контроля, а также директоров территориальных органов проводит внешняя комиссия, сформированная по квотам Президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады.