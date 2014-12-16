Батальон «Айдар» планируют реорганизовать до конца года. Об этом во время брифинга заявил глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко, передает Hromadske.TV.

«Действительно там есть определенные проблемы, в этом батальоне. То, что касается невыплаты денежного обеспечения, была такая проблема, на сегодняшний день она практически решена», - сообщил он.

Кроме того, как рассказывает Муженко, в батальоне есть несоответствие между штатной и фактической численностью.

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«Я думаю, что после его реорганизации это будет одно из лучших подразделений Вооруженных сил Украины, наиболее боеспособное», - отметил Муженко.

Также планируется назначить нового командира батальона вместо Сергея Мельничука, который стал народным депутатом.