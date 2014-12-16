Батальон "Айдар" планируют реорганизовать до конца года
Глава Генштаба подчеркнул, что батальону также назначат нового командира.
Батальон «Айдар» планируют реорганизовать до конца года. Об этом во время брифинга заявил глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко, передает Hromadske.TV.
«Действительно там есть определенные проблемы, в этом батальоне. То, что касается невыплаты денежного обеспечения, была такая проблема, на сегодняшний день она практически решена», - сообщил он.
Кроме того, как рассказывает Муженко, в батальоне есть несоответствие между штатной и фактической численностью.
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«Я думаю, что после его реорганизации это будет одно из лучших подразделений Вооруженных сил Украины, наиболее боеспособное», - отметил Муженко.
Также планируется назначить нового командира батальона вместо Сергея Мельничука, который стал народным депутатом.