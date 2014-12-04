"Айдар" в Счастье не знает, с кем договариваться о прекращении огня

До этого, кроме боевиков незаконного вооруженного группировки «ЛНР», могут иметь отношение также российские донские казаки, говорится в статье Радио Свобода.

Добровольцы батальона «Айдар» рассказали журналистам в Киеве о регулярные обстрелы города, попадания снарядов от «ЛНР» в больницы, школы и магазины. При этом даже самим бойцам сложно определить, кто именно их обстреливает и с кем в будущем можно будет вести переговоры, например, о прекращении огня.

"Обстреливают несмотря ни на что. Обстреливают территорию города Счастье и его окрестностей. Были попадания снарядов и осколков и в медицинские учреждения, и учебные. Последний раз снаряд прилетел на стадион, было попадание в магазин рядом с училищем профессиональной подготовки сотрудников милиции, пострадали двое студентов", - рассказывает Николай Греков - боец "Айдара", мэр города Александровска под Луганском, который контролируют незаконные вооруженные формирования.

Читайте такжеНочью боевики снова обстреляли Счастье, пострадавшим оказана помощь - "Айдар"Греков замечает, что украинским бойцам в Счастье сегодня до конца не понятно, кто именно обстреливает их позиции со стороны «ЛНР».

"На той стороне все бандформирования разделены между собой. Там есть донские казаки, представители пророссийских организаций, чеченские террористы, есть граждане Сербии, которые к ним присоединились. По последней информации, есть случаи появления боевиков из Италии и Испании. Есть регулярные войска Российской Федерации", - говорит боец «Айдара».

К этому добавляет, что они борются не только против украинских военных, но и вступают в схватки между собой. Из-за этого, по его словам, очень трудно сейчас говорить о переговорах с этой стороной конфликта.