"ДНР" хочет убедить Россию, что является ее частью

Об этом председатель так называемого народного совета "ДНР" Андрей Пургин заявил в интервью испанской газете El Pais, сообщает 112 Украина.

"Мы не можем и не намереваемся существовать без России. Мы отстаиваем нашу местную идентичность, однако она является частью идентичности русского мира. Мы не видим ничего экстраординарного в зависимости от России, мы стремимся к ней и собираемся убедить РФ, что мы являемся ее частью", - заявил Пургин.

Читайте такжеСМИ: В "ДНР" и "ЛНР" участились случаи доносов в стиле сталинской эпохиПри этом он сказал, что не будет раскрывать личность людей, с которыми контактирует в Москве, объяснив это "правилами и международными нормами".

"Все это будет длиться долгие годы, и я не могу упрекать Россию в том, что она не хочет развязывать Третью мировую войну", - добавил Пургин.

Напомним, что ранее "ДНР" заявила о выводе боевой техники, что опровергли в СНБО и не подтвердили в ОБСЕ.

Перед этим, 5 декабря, глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" "гнойником".