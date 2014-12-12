ОБСЕ не подтверждает данные об отводе боевиками тяжелого вооружения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«За последние 48 часов появилась информация об отводе тяжелого вооружения, однако наблюдатели ОБСЕ не могут подтвердить это», - отметил он.

Читайте такжеБоевики «ДНР» заявили об отводе тяжелой артиллерииОтвечая на вопрос о предоставлении миссии украинской властью бронированных автомобилей «КрАЗ Кугуар», Хаг отметил, что «техническая передача этих автомобилей уже была проведена, но наблюдатели напрямую еще их не получили».

Также Хаг заявил на брифинге, что несмотря на уменьшение боевиками интенсивности обстрелов, риск эскалации конфликта на Донбассе остается.

Как сообщал УНИАН, боевики вчера,11 декабря, заявили, что начали отвод от линии фронта тяжелого вооружения калибром более 100 миллиметров. Позже в СНБО опровергли эту информацию.