Боевики «ДНР» заявили об отводе тяжелой артиллерии
12:57, 11 декабря 2014Общество
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Боевики на Донбассе начали отвод тяжелой артиллерии в зоне АТО на востоке Украины.
REUTERS
Об этом заявил так называемый «полпред» самопровозглашенной «ДНР» в минской контактной группе Денис Пушилин, передают РИА Новости.
"Ополченцы начали отвод артиллерии, калибр которой превышает 100 мм", — сказал он.
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Ранее сообщалось, что российские подразделения покинули территорию Херсонской области. Об этом сообщил генерал-майор, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Розмазнин.
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