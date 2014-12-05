Лавров назвал подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" территории гнойником

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Базеле по итогам встречи с главами МИД ОБСЕ.

«Не хотелось бы никого подозревать, но есть сведения, что к такому вот агрессивному поведению в отношении территорий, о которых идет речь (территории Донбасса под контролем пророссийских боевиков - УНИАН), подталкивают из-за границы. Не знаю, зачем это нужно. Объяснение только одно — кому-то выгодно, чтобы этот гнойник не зарубцовывался», - сказал Лавров.

Он заявил, что обеспечение прав и свобод человека на всей территории Украины, в том числе на востоке, контролируемом боевиками, является обязательством Украины и всех тех, кто принял решение по Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

По словам Лаврова, полное прекращение огня и отвод тяжелых вооружений будет лучшим способом помогать обеспечивать местным жителям право на жизнь, но социально-экономические права серьезно подорваны и их восстановление предусмотрено в Минских договоренностях.

«Мы удивились, когда президент Порошенко принял указ, который, по сути, отрезал эти территории от экономической, финансовой системы Украины, не позволяя выплатить пенсии, другие пособия, по сути дела, выводил эти юго-восточные регионы из зоны гривни», - сказал Лавров.

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«Получается, что, отстаивая территориальную целостность, киевская власть почему-то сама отрезает эти регионы от своего экономического и финансового организма. Мы обращаем внимание наших украинских партнеров на это и считаем, что надо наоборот всячески скреплять экономические связи», - добавил он.

Лавров подчеркнул, что территориям под контролем боевиков нужно дать электричество и газ, а у них есть уголь, который нужен остальной части Украины.