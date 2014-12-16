Мир должен не дать России разместить ядерное оружие на территории Украины - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая на конференции Центра европейской политики в рамках рабочего визита в Брюссель, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

По словам Яценюка, «Россия постоянно нарушает международные законы, постоянно угрожает членам НАТО, например нарушением воздушного пространства. И Россия стала нарушать соглашения о нераспространении ядерного оружия».

Читайте такжеЛавров заявил, что Россия имеет право размещать ядерное оружие в КрымуОн подчеркнул, что вопрос размещения ядерного оружия в Крыму - «это еще один признак, что происходит конфликт не просто между Украиной и Россией». «Это вызов для всего мира, и мир должен отреагировать всеми средствами и методами, чтобы не позволить России размещать ядерное оружие на украинской территории, ведь Крым - это территория Украины», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что Украина отказалась от своего ядерного арсенала, подписав «печально известный Будапештский меморандум», «поэтому на украинской территории не разрешено размещать никакого ядерного оружия».

Глава правительства отметил, что было несколько попыток достичь мирных договоренностей с Россией - в Женеве, затем в Нормандии и Минске. «Единственное соглашение, которое у нас есть, Минские договоренности, которые были подписаны и поддержаны Россией. И, собственно, президент Путин поддержал идею Минских договоренностей и потом отказался их выполнять», - сказал Яценюк.

«Призываем Российскую Федерацию немедленно выполнить Минские договоренности. И Минские договоренности - это не меню. Все 12 пунктов должны быть выполнены», - подчеркнул он и отметил, что прежде всего необходимо установить контроль на границе между Украиной и РФ. «Нам критически необходимо закрыть границу, в противном случае все усилия для деэскалации ситуации на востоке Украины не будут иметь смысла. Основная предпосылка - закрыть границу и иметь реальное перемирие. После этого Путин должен подписать указ - отозвать свои войска и агентов ФСБ и прекратить поставлять возглавляемых Россией террористов, размещенных на востоке Украины», - заявил Яценюк.

«Это предпосылки, как добиться деэскалации ситуации и определенной, пусть даже хрупкой стабильности. Но сейчас мы очень далеко от такой стабильности», - сказал он.

Читайте такжеОккупанты передумали размещать ядерное оружие в КрымуПремьер-министр подчеркнул, что от «Российской Федерации и российского президента зависит, они хотят мира, или войны». «Эта война не только в Украине. Украина для России - поле боя против Запада, против ЕС, стран-членов НАТО, против международного права и порядка», - отметил он.

Как сообщалось, 15 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может разместить в Крыму ядерное оружие.