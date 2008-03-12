Херсонский губернатор официально попрощался с Нашей Украиной
13:51, 12 марта 2008Политика
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Заявление датировано 27 февраля
|Борис СИЛЕНКОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СИЛЕНКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Херсоне.
В частности, он отметил, что заявление направлено в Суворовскую территориальную организацию партии. Документ датирован 27 февраля.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля Б.СИЛЕНКОВ заявил, что выходит из партии НСНУ, к чему его побуждало отсутствие консолидационных процессов в блоке «Наша Украина – Народная самооборона».
В своем обращении Б.СИЛЕНКОВ выразил убеждение в необходимости создания новой партии, отметив при этом, что после выхода из НСНУ направит свои усилия «на участие в создании новой партии из числа пропрезидентских сил».
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