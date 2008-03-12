Херсонский губернатор официально попрощался с Нашей Украиной

Глава Херсонской облгосадминистрации, член политсовета партии "Народный Союз Наша Украина" Борис СИЛЕНКОВ написал официальное заявление о выходе из рядов партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СИЛЕНКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, он отметил, что заявление направлено в Суворовскую территориальную организацию партии. Документ датирован 27 февраля.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Б.СИЛЕНКОВ заявил, что выходит из партии НСНУ, к чему его побуждало отсутствие консолидационных процессов в блоке «Наша Украина – Народная самооборона».

В своем обращении Б.СИЛЕНКОВ выразил убеждение в необходимости создания новой партии, отметив при этом, что после выхода из НСНУ направит свои усилия «на участие в создании новой партии из числа пропрезидентских сил».