В Кремле заявили, что получили письмо матери Сенцова с просьбой о помиловании

Пресс-секретарь Путина заявил, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили письмо матери Олега Сенцова о помиловании сына, голодающего более 80 дней, однако не смог сообщить о том, есть ли уже официальная реакция.

Об этом сообщает ТАСС. "Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий". "Большего я вам сказать пока не могу", - добавил Песков.

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Ранее сообщалось, что состояние украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, очень плохое. По словам его сестры, Сенцов практически не встает и отказывается от госпитализации.

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявляет, что состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, оценивается российскими врачами как удовлетворительное.