Политтехнолог объяснил, почему Кремль так пугает лозунг "Слава Украине!"

"Кремль выказал то, что предпочитали не озвучивать: они боятся не просто успешно развивающейся Украины — как альтернативы российскому деспотизму и феодализму. Они боятся даже самого украинского имени", - считает политтехнолог.

Политтехнолог и политический философ Андрей Окара объяснил, почему Кремль так пугает лозунг "Слава Украине!", вокруг которого разгорелся скандал на Чемпионате мира по футболу-2018.

Мнение политтехнолога опубликовал журнал "Новое время".

"Надо было потратить 14 млрд. бюджетных долларов на чемпионат, надо было мобилизовать все ресурсы и возможности пропаганды, чтобы спалиться на девятисекундном хайповом видеоролике (видео хорватского футболиста Домагоя Виды и экс-игрока сборной Хорватии Огнена Вукоевича с приветствием Украине, - ред). Оказывается, Кремль выказал то, что предпочитали не озвучивать: они боятся не просто успешно развивающейся Украины — как альтернативы российскому деспотизму и феодализму. Они боятся даже самого украинского имени. Для них не просто сама Украина, но даже одно название, топоним — это наказание. Видимо, считают, что “Слава Украине!” — это магическое заклинание, которое способно разрушить царство морока", - пишет Окара.

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Как сообщал УНИАН, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2018-го года в российском городе Сочи, хорватский футболист Домагой Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии Огненом Вукоевичем, который работал в штабе сборной скаутом, записали видеоролик с приветствием Украине. На видео Вида произнес лозунг: «Слава Украине!». Оба футболиста в свое время были игроками ФК «Динамо» (Киев).

После этого ФИФА официально объявила предупреждение Виде, а Вукоевича отстранили от работы на чемпионате мира и лишили аккредитации, а также оштрафовали на 12,8 тыс. евро.