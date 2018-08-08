"Слава Украине" станет официальным военным приветствием

24 августа в параде примут участие более 24 подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и работники Национальной полиции Украины.

В этом году на параде ко Дню независимости украинские военнослужащие будут использовать военное приветствие «Слава Украине!» вместо приветствий советских времен.

Как сегодня сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины, 24 августа в параде примут участие более 24 подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и работники Национальной полиции Украины.

"В этом году на Майдане Незалежности по случаю празднования 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летия украинской государственности военнослужащие впервые будут использовать воинское приветствие «Слава Украине!»-«Героям слава!» вместо приветствий советского образца", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что вчера, 7 августа, в Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась тренировка 4500 военнослужащих Национальной гвардии и других силовых структур Украины к военному параду.

По словам присутствовавшего на приготовлениях к параду министра обороны Украины Степана Полторака, подготовка к параду проводится с 3 по 20 августа, когда будет финальный смотр готовности колонн. "На празднике будут представлены образцы вооружения и техники, которые используются в войсках, и те, что проходят государственное испытания и указаны для использования в перспективе, - всего это 50 видов техники", - сказал Полторак.