Порошенко на фоне напряжения в Азовском море анонсировал расширение масштабов учений "Си Бриз"

Глава государства заявил, что благодаря нынешним обучением был сделан большой шаг вперед по повышению уровня взаимодействия и координации ВМС Украины и военных сил стран-союзников НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в следующем году планируется увеличить количество военных-участников и расширить географию проведения учений «Си Бриз-2019».

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Он напомнил, что в этом году в военно-тактических учениях «Си Бриз» приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников.

"Оценка менторов из 8 стран-членов четкая и однозначная - благодаря учениям был сделан большой шаг вперед по повышению уровня взаимодействия и координации ВМС Украины и военных сил стран-союзников. И военные учения «Си Бриз-2018» - это не только повышение такой совместимости, но и наращивание уровня морской и полевой выучки и слаженности многонациональных подразделений ", - подчеркнул Порошенко.

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"Наше сотрудничество свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности. В планах же в следующем году - увеличить контингент военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений «Си Бриз-2019»", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились украинские-американские учения «Си Бриз-2018», которые начались 9 июля. В учениях принимали участие представители 19 стран: Болгарии, Великобритании, Италии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии, Украины, Румынии, Польши, США, Турции, Швеции, Индии, ОАЭ и Молдовы.

В частности, в учениях приняли участие американский эсминец USS Porter DDG78, флагман Шестого флота США штабной корабль USS Mount Whitney, турецкие фрегат TCG Yavuz и подводная лодка TCG Yildiray, а также болгарский корвет BGS Bodri.

Украину на учениях представляли около 30 кораблей, катеров (не только ВМС ВС Украины, но и пограничных), авиатехника и около 1,5 тыс. военнослужащих.

Особенностью «Си Бриз-2018» стало управление силами морского, наземного и воздушного компонентов с моря. Многонациональный штаб размещался на корабле управления ВМС США USS Mount Whitney, который находился в открытом море.

Украинско-американские учения серии «Си Бриз» проводятся ежегодно с 1997 года.