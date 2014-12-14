На востоке Украины погибли более 4,6 тыс. человек - ООН

Такие данные приводит Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в своем заявлении, обнародованном 13 декабря, передает радио «Свобода».

При этом менее чем за месяц на Донбассе погибли свыше 300 человек.

Кроме того, 10 тыс. 243 человека были ранены за период с апреля по сегодняшний день.

Также 1,1 млн человек стали переселенцами, из них 542 080 – внутренне перемещенными лицами, 567 956 – беженцами в соседних странах, из которых 465 721 - выехали в Россию.

Читайте такжеООН: Ситуация в Украине и Эбола замедлили рост мировой экономики

По данным ООН, в зоне, охваченной конфликтом, проживает около 5,2 млн человек.

В своем предыдущем отчете, датированном 20 ноябрем, это гуманитарное агентство ООН указывало, что на востоке Украины погибли 4 тыс. 317 человек.