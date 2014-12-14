На востоке Украины погибли более 4,6 тыс. человек - ООН
Количество погибших на востоке Украины в результате боевых действий возросло до 4 тысяч 634 человек.
Такие данные приводит Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в своем заявлении, обнародованном 13 декабря, передает радио «Свобода».
При этом менее чем за месяц на Донбассе погибли свыше 300 человек.
Кроме того, 10 тыс. 243 человека были ранены за период с апреля по сегодняшний день.
Также 1,1 млн человек стали переселенцами, из них 542 080 – внутренне перемещенными лицами, 567 956 – беженцами в соседних странах, из которых 465 721 - выехали в Россию.
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По данным ООН, в зоне, охваченной конфликтом, проживает около 5,2 млн человек.
В своем предыдущем отчете, датированном 20 ноябрем, это гуманитарное агентство ООН указывало, что на востоке Украины погибли 4 тыс. 317 человек.