Омельченко говорит, что Черновецкий спрятался под крыло Балоги

Народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная самооборона», бывший мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что действующий столичный городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сделал заявление о намерении отказаться от участия в заседании Кабинета министров с согласия Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«ЧЕРНОВЕЦКОГО «крышует» Секретариат Президента. Я не хочу так говорить, это по-блатному. Но то, что без ведома Секретариата Президента он бы такого заявления не сделал, – я в этом убежден», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что, в соответствии с законом Украины о столице и постановлением Конституционного суда, Киевский городской председатель является подотчетным и подконтрольным Кабинету министров и «только ответственным перед Президентом».

Как сообщал УНИАН, среди вопросов повестки дня сегодняшнего заседания Кабмина значится и отчет председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о выполнении актов законодательства и решении актуальных проблем развития Киева. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен присутствовать как докладчик на этом заседании.

Однако вчера он послал премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО открытое письмо, в котором заявил, что не будет отчитываться перед Кабмином о деятельности столичной горгосадминистрации, а согласен докладывать по этому вопросу Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и столичной громадой.