"Киборги" не очень верят в успех очередных минских переговоров

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"Я надеюсь, верю, но верится слабо из опыта на момент моего пребывания там - это все была фикция, весь этот мир ...

Кто-то с их стороны потерял родных, близких - жажда мести, крови. Плюс - там же среди них много неадекватных людей под всякими наркотическими средствами. То есть в тех объектах, которые мы освобождали, находили там горы шприцев. Что с таким человеком ты договоришься? ", - сказал он.

И добавил, что после выздоровления, все равно вернется на защитные позиции украинских "киборгов".

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"Ну конечно, после окончания реабилитации планирую вернуться - там мои ребята. Я скучаю по ним, они по мне", - добавил "Медведь".

Напомним, объявленное Петром Порошенко прекращение огня не принесло ожидаемого мира на Востоке. Терористи продолжают обстрелы позиций вооруженных сил Украины и добровольцев. Хотя интенсивность огня снизилась, бои продолжаются.