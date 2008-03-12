Британцы поддерживают вступление Украины в ЕС
08:39, 12 марта 2008Политика
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Палата общин подготовила заявление
|Владимир Огрызко
Сегодня между Украиной и Туманным Альбионом нет политических споров. А укрепление двусторонних отношений помогут Украине в продвижении к ЕС, уверен Огрызко. Министр видит в Великобритании искреннего партнера. Он отметил, что 2008-й станет годом украинско-британского диалога.
Палата общин парламента Великобритании подготовила заявление, в котором одобряет демократические сдвиги Украины. Также депутаты в нем выразили надежду, что отношения Украины и НАТО будут усилены и перейдут на новый уровень по результатам Бухарестского саммита в апреле. ICTV
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