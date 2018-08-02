Савченко и Рубан присмотрели два места на Трухановом острове для обстрела из минометов центра Киева – следствие

После того, как следствием были установлены возможные точки обстрела, Нацполиция получила приказ усиленно патрулировать эти места.

Народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан выбрали себе два места на Трухановом острове, откуда собирались обстрелять центр Киева из минометов.

Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин во время совместного брифинга руководства СБУ и ГПУ о завершении досудебного расследования по делу о подготовке теракта в Киеве, передает ТСН.

"Нами были просчитаны весь радиус и все зоны попадания этих мин. Две позиции ими (Савченко и Рубаном – ред.) даже были проверены. Там, куда легко завести, установить вооружение и отстреляться, уйти, чтобы никто не видел. Там, на Трухановом острове, рядом пешеходный мост, Почтовая площадь - не было бы никого видно", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что следствие рассматривало и возможность установки минометов на барже. По его словам, одной баржи хватило бы для установки четырех минометов и еще двух гидроциклов для побега. На все это было бы потрачено максимум 15 минут.

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Рувин рассказал и то, что после того, как следствием были установлены возможные точки обстрела, Нацполиция получила приказ усиленно патрулировать эти места.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Вчера, 1 августа, источник в Генпрокуратуре сообщил УНИАН, что СБУ завершила досудебное расследование по этому уголовному производству.