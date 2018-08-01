Досудебное следствие по делу Савченко завершено

Вскоре дело о подготовке народным депутатом терактов и госпереворота передадут в суд.

Досудебное следствие по делу внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке терактов и госпереворота, завершено.

Об этом сообщил источник в Генпрокуратуре.

«Материалы дела будут переданы стороне защиты для ознакомления, после чего дело будет направлено в суд», - сообщает источник.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан находятся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.